Тюменский суд сократил сумму иска к пенсионеру, виновному в пале леса, на 77,6 млн рублей

По вине пенсионера сгорело 70 гектаров леса Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тюменской области с 72-летнего пенсионера, который оказался виновным в пале леса, требуют 170 тысяч рублей. Иск подал Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Стоит отметить, что изначально ведомство желало взыскать с пожилого человека из Бердюжского района 77,8 млн рублей. По его вине выгорело около 70 гектаров леса, передает «Наш город».

– 11 апреля 2022 года он нарушил правила пожарной безопасности, произошло возгорание. При снижении выплаты суд принял во внимание пожилой возраст человека, его состояние здоровья и материальное положение, – объяснили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в Тюменской области будут судить мужчину, по вине которого сгорели 97 домов. Масштабное пожарище наблюдали жители села Бачелино Ярковского района.

Как следует из материалов уголовного дела, 10 мая 2022 года местный житель самовольно незаконно подключил электроэнергию к своему частному дому. Он набросил провода без изоляционного слоя на воздушную линию электропередачи.