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Политика20 сентября 2022 10:19

Путин осудил санкции против Венесуэлы

Москвы намерена расширять взаимодействие с Каракасом в энергетической сфере и фармацевтике, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин осудил санкции против Венесуэлы Фото: сайт Кремля

Путин осудил санкции против Венесуэлы Фото: сайт Кремля

Власти России осуждают введение санкций против Венесуэлы, по мнению Москвы, они нелегитимны, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Поддерживаем усилия венесуэльского правительства, нацеленные на стабилизацию внутренней ситуации, защиту национального суверенитета. Осуждаем введенные против республики нелегитимные санкции», – сказал глава государства на встрече с вновь прибывшими иностранными послами.

Как отметил Путин, Россия намерена расширять взаимодействие с Венесуэлой по всем направлениям, особенно в энергетической сфере и фармацевтике. Российский лидер заявил, что южноамериканская республика является для РФ стратегическим партнером и надежным союзником в Латинской Америке и в мире.

Политик высказал приверженность интенсивному диалогу с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, а также отметил, что позиции двух стран по основным вопросам международной повестки близки или полностью совпадают.