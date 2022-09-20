Аналитики не исключают, что зерно придется использовать в качестве биотоплива Фото: Мария ЛЕНЦ

Отказ западных стран от российской нефти может привести к глобальному продовольственному кризису. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на аналитиков Банка международных расчетов (БМР).

Эксперты полагают, что нехватка энергоресурсов вынудит Запад использовать зерно в качестве биатоплива, что приведет, в свою очередь, к дефициту продовольствия.

При этом мировые цены на нефть подскочат, из-за чего вырастут расходы сельхозпредприятий. На этом фоне стоимость продуктов продолжит увеличиваться, заключили в БМР.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что действия Запада по зерновой сделке являются наглым обманом, так как большая часть продовольствия с Украины поставляется в Евросоюз, а не в развивающиеся страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, генсек ООН Антониу Гуттереш выступил с призывом обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из РФ, которые не находятся под санкциями.

По его словам, без российских удобрений угроза мирового продовольственного кризиса в 2023 году станет вполне реальной. Ранее на часть российских удобрений Западом были наложены санкции.