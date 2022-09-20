Общественники Запорожской области обратились к главе ВГА с просьбой о вхождении региона в Россию Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, а также другие члены этого движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с инициативой как можно скорее провести референдум о присоединении к Российской Федерации.

Как писал сайт KP.RU, общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждают вопрос о проведении референдума о вхождении в состав РФ, проходит во вторник, 20 сентября, в Мелитополе.

«Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано. Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие», - заявил Рогов в ходе съезда.

Напомним, сегодня, 20 сентября, Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с предложением провести немедленный референдум по признанию региона субъектом Российской Федерации. Председатель совета Владимир Овчаренко заявил, что данное предложение «полностью поддержано жителями». Позже администрация области приняла решение о проведении референдума.