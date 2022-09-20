Украинские артиллеристы ударили по жилым домам в поселке Краснореченское Фото: REUTERS

Семь человек, в том числе трое детей, погибли в поселке Краснореченское в Кременском районе Луганской народной республики (ЛНР) во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в своем телеграм-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) во вторник, 20 сентября 2022 года.

По данным ведомства, артиллерийскими снарядами, выпущенными украинскими боевиками, разрушены два дома. Двоим погибшим детям было всего по одному году, третьему – семь лет.

Как ранее писал сайт KP.RU, Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела по факту гибели 13 мирных жителей Донецка, в том числе двоих детей, в результате преступных обстрела украинских националистов 19 сентября 2022 года.

Напомним, число погибших при ударе по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области, который нанесли в пятницу, 17 сентября, украинские боевики, увеличилось до четырех человек.