Умер Сергей Пускепалис, художественный руководитель Волковского театра Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В возрасте 56 лет умер художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепаслис. Как передает РИА Новости, актер и режиссер погиб в ДТП.

«Да, по предварительной информации, он погиб», - приводит издание слова источника.

По официальным данным УМВД по региону, во вторник, 20 сентября, около 11.00 мск в Ростовском районе на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло авария, в результате которой погибло два человека, а один госпитализирован.

Сергей Пускепаслис стал художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова в августе 2019 года, а за год до этого его назначили заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе. Звание заслуженного артиста РФ он получил в 1999 году.

В кино Сергей Пускепаслис снимается с 2003 года. Первой его ролью стала эпизодическая роль в художественном фильме режиссёра Алексея Учителя «Прогулка». В 2015 году на кинофестивале «Золотой абрикос» в Ереване прошло премьера фильма «Клинч», который Сергей Пускепалис снял в качестве кинорежиссёра.