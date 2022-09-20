Канцлер Австрии Карл Нехаммер Фото: REUTERS

Принятие новых санкций в отношении России сейчас нецелесообразно, поскольку уже введенные ограничения не действуют в полную силу, считает канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Мы приняли много санкций. Сейчас мы должны увидеть эффект от этих санкций, и пока они не будут столь действенными, как мы того ожидали, я думаю, что было бы ошибочно думать о новых санкциях», – заявил политик в беседе с журналистами на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как отметил Нехаммер, Австрия отказалась вводить эмбарго на поставки российского газа, поскольку оно сильно ударить по австрийской экономике. Другие страны, прежде чем вводить санкции против РФ, должны думать о последствиях, посоветовал он. Канцлер подчеркнул, что вводимые ограничения не должны ослаблять экономику европейских государств сильнее, чем Россию.

Напоним, ранее российские аналитики заявили, что Европа не пройдет зиму без российского газа.