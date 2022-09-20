Россия будет поддерживать суверенитет Ливии и дальше Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения иностранным послам верительных грамот заявил, что Москва заинтересована в скорейшем разрешении затянувшегося конфликта в Ливии и рассчитывает на возобновление работы по всем направлениям.

"Заинтересованы в справедливом и устойчивом урегулировании затянувшегося в этой стране внутреннего конфликта... Россия будет и далее поддерживать суверенитет, территориальную целостность Ливии", - сказал Путин.

Днем ранее, 19 сентября, замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов говорил, что Россия готова открыть свое посольство в Триполи и в ближайшее время назначит представителя РФ. Однако пока необходимо решить организационные вопросы, в том числе и с помещением.

Напомним, конфликт в Ливии возник в мае на почве недовольства оппозицией действующим руководством. Митингующие требуют отставки правительства в июле к ним присоединилась и ливийская армия.