Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит суверенный курс и продвинет объединительную повестку дня в Организации объединенных наций (ООН). Соответствующие слова российский лидер произнес в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот во вторник, 20 сентября 2022 года.

Глава государства также подтвердил намерение содействовать в поиске ответов на вызовы и угрозы современности, а также помогать в урегулировании острых конфликтов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин подчеркнул, что Россия в Донбассе действует согласно уставу ООН. В частности, российский лидер напомнил, что устав международной организации предусматривает право наций на самоопределение.

В таком случае, если Российская Федерация признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), то стороны могли заключить договор, который был ратифицирован парламентами, что и было сделано.

Напомним, Владимир Путин также заявил, что российская специальная операция является ответом на агрессию Украины в отношении российских союзников в лице ДНР и ЛНР, с которыми у РФ договор о взаимопомощи.