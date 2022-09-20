Назначена дата референдума в ЛНР

В ближайшее время население ЛНР примет решение по вопросу вхождения в состав России Фото: Александр КОЦ

Референдум по вопросу воссоединения с Россией в Луганской народной республике (ЛНР) состоится с 23 по 27 сентября 2022 года. Об этом сообщил председатель Народного собрания ЛНР Денис Мирошниченко. Его словам приводит телеграм-канал правительства ЛНР.

Вопрос будет сформулирован следующим образом: "Вы за вхождение ЛНР состав РФ на правах субъекта РФ?".

Как писал сайт KP.RU, парламент ЛНР принял закон о проведении голосования о вхождении республики в состав Российской Федерации.

Напомним, общественная палата ЛНР в обращении к главе республики Леониду Пасечнику попросила как можно быстрее провести референдум для признания ЛНР субъектом Российской Федерации. Просьба аргументируется тем, что это поможет обеспечить безопасность местных жителей.

Как ранее сообщалось, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Запада никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумах по присоединению к РФ.