Владимир Путин Фото: REUTERS

России необходимо изучать западную военную технику, которая используется на Украине, а также совершенствовать свою, что нужно делать быстро и эффективно. Такое заявление во вторник, 20 сентября, сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК, отметив, что на поддержку Киева направлены все запасы арсеналов Североатлантического альянса.

«На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО, а это означает, что мы должны и можем их изучать, эти арсеналы и то, что там есть, и то, что используется против нас, качественно нарастить наши возможности», - заявил российский президент.

По его словам, нужно нарастить производственные мощности ряда российских предприятий оборонной промышленности. Кроме того, он отметил, что в оборонной промышленности необходимо провести 100%-ное замещение импорта и не снижать качество производства российской техники.