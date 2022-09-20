Банк ВТБ уменьшил размер первоначального взноса по ипотеке до 10%

ВТБ снизил размер первоначального взноса по ипотечным кредитам. Теперь минимальная сумма взноса составляет 10% от стоимости жилья. Новые условия действуют с 20 сентября и распространяются на покупку квартир и апартаментов на вторичном рынке.

Заемщики могут получить кредит до 60 миллионов рублей на срок до 30 лет. Клиенты ВТБ, уже получившие одобрение банка на других условиях, могут переоформить заявку с учетом нового предложения. По словам вице-президента, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина, ипотека со сниженным первоначальным взносом будет доступна до 31 декабря 2022 года.

«На фоне поэтапного снижения ключевой ставки мы существенно улучшили условия собственных ипотечных программ, вернув на комфортный для клиентов уровень тарифы по кредитам на вторичном рынке. Вероятно, раунд смягчения денежно-кредитной политики регулятора завершается, поэтому на первый план выходят неценовые параметры, которые также очень важны для заемщиков. ВТБ ранее снизил до 15% первый взнос по ипотеке на первичное жилье, а сегодня уменьшает до 10% «порог входа» при покупке «вторички», - рассказал Евгений Дячкин.

При этом представитель ВТБ отметил, что банк следит за уровнем кредитной нагрузки своих заемщиков, поэтому не собирается опускать размер первоначального взноса по ипотеке ниже 10%.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в любом отделении ВТБ, так и онлайн. Ипотека на покупку квартиры или апартаментов с первым взносом от 10% оформляется по ставке от 10,2%. При оформлении заявки онлайн клиенту предоставляется дисконт 0,3пп, он также доступен для зарплатных клиентов ВТБ и для заемщиков, использующих цифровые сервисы на сделке. При первоначальном взносе от 20% ставка по кредиту составит от 9,9%, на этих условиях кроме квартир и апартаментов клиенты могут взять в ипотеку таунхаусы. Кредиты на готовые дома предоставляются по ставке от 10,3% с первоначальным взносом от 20%.

Как уточнили в банке, условия льготных программ ипотечного кредитования остаются без изменений. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой по-прежнему составит 15% от стоимости жилья. По основной программе кредит предоставляется по ставке от 6,7% годовых. «Семейную ипотеку» в ВТБ можно взять от 4,7%. Многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, могут рассчитывать на кредит под 3% годовых (а в Дальневосточном федеральном округе – под 0,1%). При этом один из родителей должен являться зарплатным клиентом ВТБ.