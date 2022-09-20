Референдум о вхождении Запорожской области в состав России может пройти в ближайшие дни

Запорожскую область ждут благополучие, мир, безопасность и порядок. Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов на общенародном съезде граждан Запорожской области в Мелитополе заявил, что референдум о вхождении региона в состав России может состояться в ближайшие дни. С таким требованием члены движения "Мы вместе с Россией" обратились к главе администрации области Евгению Балицкому.

"Общенародное голосование может состояться уже в ближайшие дни. Мы хотим определенности и стабильного, счастливого будущего. Мы ждем объявления голосования с нетерпением. Мы готовы реализовать свое право на самоопределение и поставить точку в вопросе территориальной принадлежности Запорожского края", - сказал РИА Новости Рогов.

Рогов считает, что Запорожскую область ждут благополучие, мир, безопасность и порядок.

Также сегодня, 20 сентября, были названы сроки вхождения в состав России Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия поддержит жителей присоединенных регионов Донбасса.