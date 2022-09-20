Глава ДНР Пушилин обратился к Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился в президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение ДНР в состав РФ в случае принятия этого решения на референдуме.

«Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью великой страны, которую всегда считал своей Родиной», – приводится текст обращения в Telegram-канале Пушилина.

По мнению главы ДНР, вхождение республики в состав России станет восстановлением исторической справедливости, которого «жаждут миллионы русских людей».

Напомним, ранее Пушилин сообщил, что референдум в ДНР о присоединении к Российской Федерации назначен на 23 - 27 сентября 2022. В эти же сроки пройдет референдум в Луганской народной республике.