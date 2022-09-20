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В мире20 сентября 2022 12:41

Глава МИД Египта призвал развитые страны взять на себя финансирование борьбы с изменением климата

Министр особо отметил необходимость заплатить за реализацию мер по сдерживанию глобального потепления
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Самех Шукри

Самех Шукри

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Развитые страны обязаны взять на себя финансирование борьбы с изменением климата. Такое заявление сделал министр иностранных дел Египта Самех Шукри в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27). Видеообращение назначенного председателем СОР27 министра распространило внешнеполитическое ведомство страны.

Шукри заявил, что развитые страны должны заплатить за реализацию мер по сдерживанию глобального потепления, а также им необходимо удвоить усилия для решения таких проблем. «Развитым странам необходимо взять на себя новые финансовые обязательства, включая Зеленый климатический и Адаптационный фонды», - заявил министр, назвав также важным убедиться, что «символическая сумма» в 100 млрд долларов будет собрана к следующему году.

Глава МИД Египта считает, что на данный момент борьба с изменением климата финансируется гораздо хуже, чем этого требует ситуация. По его словам, все страны должны улучшить нормативно-правовую базу, а также средства, которые нужны для перехода к «зеленой» энергетике, учитывая при этом социальные и экономические факторы.