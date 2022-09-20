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Экономика20 сентября 2022 12:46

Путин призвал наращивать производственные мощности оборонных предприятий

Не снижая качества, нужно сократить сроки производства, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин призвал наращивать производственные мощности оборонных предприятий

Путин призвал наращивать производственные мощности оборонных предприятий

Фото: REUTERS

В России необходимо нарастить производственные мощности некоторых предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства», – сказал российский лидер на совещании с руководителями предприятий ОПК.

Как считает глава государства, для достижения этой задачи в стране уже многое сделано. Сегодня оборонные предприятия работают в напряженном и интенсивном режиме в связи с угрозами, с которыми сталкивается Россия, подчеркнул он. По словам политика, что трудовые коллективы, опираясь на опыт реальных боевых действий, оперативно решают нестандартные задачи и совершенствуют продукцию.

Напомним, президент России призвал организации оборонно-промышленного комплекса в кратчайшие сроки обеспечить поставки средств поражения в войска.