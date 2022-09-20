Путин призвал наращивать производственные мощности оборонных предприятий Фото: REUTERS

В России необходимо нарастить производственные мощности некоторых предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства», – сказал российский лидер на совещании с руководителями предприятий ОПК.

Как считает глава государства, для достижения этой задачи в стране уже многое сделано. Сегодня оборонные предприятия работают в напряженном и интенсивном режиме в связи с угрозами, с которыми сталкивается Россия, подчеркнул он. По словам политика, что трудовые коллективы, опираясь на опыт реальных боевых действий, оперативно решают нестандартные задачи и совершенствуют продукцию.

Напомним, президент России призвал организации оборонно-промышленного комплекса в кратчайшие сроки обеспечить поставки средств поражения в войска.