Жилье в ипотеку остается доступным

С начала 2022 года уже 8600 семей оформили «Семейную ипотеку» Фото: Shutterstock

Кредитование многодетных, а также молодых семей, нуждающихся в господдержке для решения жилищного вопроса, продолжается. В настоящий момент «Семейная ипотека» доступна в Банке ДОМ.РФ по ставке от 5%. Максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 15 млн рублей – для других регионов. Первоначальный взнос – от 15%.

С начала 2022 года уже 8600 семей оформили «Семейную ипотеку» в Банке ДОМ.РФ – это в 4 раза больше аналогичного прошлогоднего показателя. Объём кредитования составил 44 млрд рублей. Всего займов по «Семейной ипотеке» выдано на 90 млрд рублей. Сейчас банк входит в тройку лидеров по объёму кредитования в рамках госпрограммы.

Востребованность программы очевидна и объяснима, поскольку квартирный вопрос для большинства россиян остается одним из самых приоритетных. Как прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, «спрос на программу, которую Банк ДОМ.РФ реализует с момента запуска этой меры господдержки в 2018 году, остаётся стабильно высоким».

Чаще других возможностями «Семейной ипотеки» пользуются семьи с одним ребенком (таких заемщиков 46% от общего числа).

На семьи с двумя детьми приходится 38% всех, кто заключил сделки на покупку жилья. Еще 15% составляют многодетные семьи с тремя и более детьми. Большинство клиентов банка предпочитают оформлять договор о приобретении недвижимости на стадии строительства – в 80%. Ещё 10% кредитов выданы на рефинансирование ипотеки в других банках, 9% – на приобретение готовых квартир от застройщиков.

Больше других участвуют в госпрограмме Московский регион (14,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (3,7 млрд рублей), Свердловская и Тюменская области (по 2 млрд рублей), а также Краснодарский край (1,9 млрд рублей).

Банк ДОМ.РФ, следуя за решениями Правительства и по собственной инициативе, расширял действие программы, улучшал условия выдачи, а в текущем году увеличил предельные суммы кредитов для населения.

Подать заявку на оформление «Семейной ипотеки» в Банке ДОМ.РФ можно как в отделениях, так и онлайн на сайте банка. На это уйдет минимум времени: более 80% решений принимается в течение минуты.