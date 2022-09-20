Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил, что альянс не воюет с Россией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс не воюет с Россией, несмотря на поставки Украине оружия и оказание ей финансовой помощи.

"НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко. Если бы РФ напала на одно из наших государств-членов, было бы абсолютно ясно, и мы стараемся дать понять это России с максимальной четкостью, что мы будем защищать каждую пядь территории нашего союзника. Тогда будет конфликт России и НАТО. Но до этого периода НАТО не воюет с Россией", - заявил Бауэр в интервью сайту гостелерадиовещания ERR.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.