Банк России введет количественные ограничения на потребкредиты и микрозаймы с 1 января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ вернулся к планам ввести макропруденциальные лимиты (МПЛ) в отношении необеспеченных потребительских кредитов, а также займов. Как отмечено в планах, изложенных на сайте регулятора, данные меры приняты из-за ухудшения качества портфеля потребительских кредитов и рисков увеличения долговой нагрузки населения.

Банк России предлагает ввести соответствующие ограничения с 1 января 2023 года. Регулятор рассматривает вариант о снижении на 10% от квартального объема выдачу кредитов, а также на 14% - микрозаймов.

«Рост реструктуризаций сопровождается увеличением необслуживаемой задолженности (90+), - отмечается в информации. - В результате к середине 2022 года доля проблемной задолженности (90+ и реструктуризации) превысила уже 10% портфеля», - сказано в сообщение, опубликованном на сайте регулятора.

Тем не менее в Центробанке РФ уверены, что введение ограничений не приведет к существенному снижению доступности кредитов и займов, поскольку данные меры коснутся только закредитованных заемщиков.