500 тыс. рублей выплатят за информацию о диверсантах в Запорожской области

Военно-гражданская администрация Запорожской области предлагает награду за информацию, способствующую поимке диверсантов. Фото: REUTERS

Военно-гражданская администрация (ВГА) Запорожской области предлагает гарантированную награду в размере 500 тыс. рублей за информацию, способствующую поимке диверсантов. Об этом сообщил телеканал "ЗА ТВ".

Чтобы сообщить спецслужбам информацию, жителям необходима отправить сведения, после чего соответствующие органы приступят к разбирательствам и обеспечению безопасности граждан. Информация, подлежащая рассмотрению, должна содержать сведения о готовящихся терактах, подозрительных лицах или неопознанных предметах.

Напомним, члены движения "Мы вместе с Россией" Запорожской области направили в администрацию региона запрос с требованиями о вхождении в состав России. Председатель движения Владимир Рогов заверил, что в ближайшее время объявят сроки референдума.

Ранее сайт KP.RU писал, что, 20 сентября, были названы сроки вхождения в состав России Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.