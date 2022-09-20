Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Заявление с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет дискредитации вооруженных сил России поступило в органы полиции Подмосковья, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.

Ранее Пугачева попросила Минюст России признать ее иноагентом вслед за супругом, юмористом Максимом Галкиным*, внесенным в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября 2022 года.

Как уточнил собеседник агентства, заявление в полицию Звенигорода поступило сегодня, 20 сентября, ночью. Заявительница, гражданка РФ, посчитала, что в обращении певицы присутствуют признаки дискредитации российских Вооруженных сил.

"Женщина попросила проверить Аллу Пугачеву на предмет дискредитации российских Вооруженных сил", - пояснил источник.

Запустила ли полиция проверку по этому заявлению, источник не уточнил.

Напомним, в сентябре 2022 года Минюст РФ включил в реестр иноагентов музыканта Андрея Макаревича*, блогера Максима Каца*, телеведущую Татьяну Лазареву* и журналиста Дмитрия Гордона*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента