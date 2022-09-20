Финляндия призвала Евросоюз аннулировать визы россиян в случае отказа им во въезде в Шенгенскую зону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия предложила Еврокомиссии рекомендовать странам Шенгенского соглашения аннулировать визы граждан России в случае запрета им въезда в Шенгенскую зону, сообщает Министерство иностранных дел республики.

«Финляндия просит дать рекомендацию, согласно которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезду граждан России на своей границе, одновременно либо признавали бы недействительной, либо аннулировали бы визу, либо запрещали бы ему въезд в соответствии с обычной шенгенской практикой», – сказано на сайте ведомства.

Согласно предложению Хельсинки, если виза россиянина, которому отказывают во въезде, аннулирована каким-либо государством, или ему запрещен въезд, другие страны Шенгенского соглашения на основании этого также препятствовать его въезду. Таким образом, отмечают в МИД Финляндии, это поможет предотвратить попытки одного и того же лица попасть в Шенгенскую зону «через другую сухопутную границу или воздушный маршрут».

Как писал сайт KP.RU, на этой недел Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России.