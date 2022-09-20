Путин заявил, что Россия и Монголия определили вектор расширения двусторонних связей Фото: REUTERS

Отношения Россия и Монголия наметили вектор укрепления двусторонних связей в плане экономического и целого ряда иных векторов сотрудничества. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств, напомнив, что Россия и Монголия сотрудничают уже более 100 лет.

"Между Россией и Монголией активно развиваются и традиционные двусторонние связи. Официальные дипломатические отношения насчитывают уже 101 год", - напомнил президент России.

Еще в начале сентября на Восточном экономическом форуме на переговорах с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне было достигнуто множество договоренностей в ряде вопросов, в том числе и экономических.

Владимир Путин также отметил, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде состоялась традиционная встреча глав государств России, Монголии и Китая. Президент РФ считает, что такой формат сотрудничества очень важен и по географическим факторам, и по логистическим и по экономическим в области совместных энергетических проектов.

Напомним, в 2024 году Россия планирует строить газопровод через Монголию “Сила Сибири - 2” в Китай. Окончательный маршрут газопровода находится на стадии обсуждений.