Глава ДНР Пушилин сообщил о наличии свидетельств обстрелов со стороны ВСУ жилых домов из танков Фото: REUTERS

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в распоряжении властей республики есть сотни свидетельств обстрелов ВСУ многоэтажных домов в упор из танков, а также поджогов зданий.

"Все мы могли наблюдать, в каком состоянии противник оставил Волноваху, Мариуполь, другие населенные пункты. Боевики не скрывали перед местными жителями, что камня на камне не оставят от их домов. У нас есть сотни свидетельств, что украинские террористы из танков обстреливали многоэтажки в упор, поджигали то, что не удалось уничтожить обстрелами", - говорится в его обращении к президенту России Владимиру Путину, размещенном в Телеграм-канале Пушилина.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.