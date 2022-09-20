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Общество20 сентября 2022 13:45

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев: В 2023 году финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот будет увеличено

Общая сумма поддержки вырастет до 200 млн рублей
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе в 2023 году будет увеличено финансирование программы, обеспечивающей жильем детей-сирот. Сумма поддержки из областного бюджета вырастет по инициативе губернатора региона Сергея Цивилева.

«С этого года в Кузбассе действует новая мера поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилье приобретается за счет денежного сертификата на сумму 1,4 млн рублей в любом муниципалитете. В этом году на сертификаты из областного бюджета выделено свыше 173,9 млн рублей. Я принял решение увеличить финансирование на 2023 год до 200,7 млн рублей. Это позволит увеличить сумму сертификата, люди смогут выбрать жилье по своему вкусу, возможно, приобрести дом, землю», - сообщил Сергей Цивилев по итогам заседания координационного совета межведомственного штаба по обеспечению комплексного развития экономики и повышения качества жизни населения Кузбасса.

Жилищные сертификаты выдаются жителям региона старше 23 лет, включенным в список детей-сирот.