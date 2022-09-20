Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Twitter из Соединенных Штатов раскритиковали новое заявление президента Джо Байдена, заявившего о готовности страны начать войну с Китаем на стороне Тайваня.

"Некомпетентность этого человека развяжет Третью мировую!" - предположил один из комментаторов.

"Почему они выпустили из подвала сердитого дряхлого старика, который притворяется главой Соединенных Штатов, мне неясно ", - возмутился еще один пользователь.

Другой комментатор заявил, что “некомпетентность этого человека развяжет Третью мировую войну”.

Ранее Джо Байден в интервью телеканалу CBS сообщил, что в случае начала вооруженного столкновения Тайваня с КНР США вступит в конфликт на стороне Тайбэя.

Ранее сайт KP.RU писал, что американцы высмеяли американского лидера после его призыва к владельцам автозаправок продавать бензин дешевле.