Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире20 сентября 2022 14:20

Американцы испугались Третьей мировой войны после заявления Байдена о Китае

Американцы осудили Байдена за слова о готовности страны вступить в войну с Китаем на стороне Тайваня
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Джо Байден

Джо Байден

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Twitter из Соединенных Штатов раскритиковали новое заявление президента Джо Байдена, заявившего о готовности страны начать войну с Китаем на стороне Тайваня.

"Некомпетентность этого человека развяжет Третью мировую!" - предположил один из комментаторов.

"Почему они выпустили из подвала сердитого дряхлого старика, который притворяется главой Соединенных Штатов, мне неясно ", - возмутился еще один пользователь.

Другой комментатор заявил, что “некомпетентность этого человека развяжет Третью мировую войну”.

Ранее Джо Байден в интервью телеканалу CBS сообщил, что в случае начала вооруженного столкновения Тайваня с КНР США вступит в конфликт на стороне Тайбэя.

Ранее сайт KP.RU писал, что американцы высмеяли американского лидера после его призыва к владельцам автозаправок продавать бензин дешевле.