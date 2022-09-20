Рост цен на продовольствие и энергию коррелирует с численностью бедного населения, утверждает Чаба Кёрёши Фото: Shutterstock

70 млн человек в мире оказались за чертой бедности из-за роста цен на продовольственные товары и энергию в первые шесть месяцев 2022 года. Об этом заявил председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши на открытии недели высокого уровня Генассамблеи.

“За последние шесть месяцев рост цен на продовольствие и энергию привел к обнищанию 70 миллионов человек. Инфляция находится на самом высоком уровне на 40 лет. Четверть человечества живет в зонах конфликтов, посреди боев и политической нестабильности", - сказал Кёрёши.

Он также добавил, что более 300 млн человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи и защите. Это примерно на 10% больше, чем в январе этого же года. По его словам глобальный голод достиг пугающих масштабов из-за изменения климата, коронавирусе и конфликтов.

Ранее сайт KP.RU писал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал страны отказаться страны от не возобновляемых энергетических ресурсов, потребление которых влечет за собой загрязнение среды, изменение климата и утрату биоразнообразия. Он назвал использование ископаемого топлива - “самоубийственным потреблением”.