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Спорт20 сентября 2022 14:40

Сборная России по футболу не допущена к жеребьевке чемпионата Европы-2024

В отношении национальной команды еще действует решение о приостановке выступления в соревнованиях под эгидой УЕФА
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сборная России по футболу не допущена к жеребьевке чемпионата Европы-2024

Сборная России по футболу не допущена к жеребьевке чемпионата Европы-2024

Фото: REUTERS

Сборная России по футболу не примет участия в чемпионате Европы 2024 года, поскольку Союх европейских футбольных ассоциаций не допустил ее до участия в жеребьевке турнира, сообщает Российский футбольный союз (РФС).

«Российская сборная не допущена до участия в жеребьевке отборочного этапа Евро-2024. Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления», – передает сообщение РФС «КП-Спорт».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА совместным решением временно отстранили сборную России по футболу и российские клубы от соревнований под своей эгидой. Российская сборная под руководством Валерия Карпина не смогла выступить в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре против команды Польши, а московский «Спартак» был исключен из числа участников 1/8 финала Лиги Европы.