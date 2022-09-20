Издание China Daily считает, что из-за украинского конфликта больше всех потеряет Европа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вне зависимости от того, каким будет исход кризиса на Украине, сильнее всего он отразится на Европе, пишет China Daily.

"Последствия для государств Евросоюза будут не только в плане экономики и благосостояния, но и геополитики", - считает издание.

И хотя не весь ЕС сильно зависит от российских нефти и газа, такие европейские государства, как Германия и Франция, несут основные последствия экономических санкций, спланированных США против РФ, результатом которых выступают инфляция и дефицит энергоносителей, отмечает газета.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.