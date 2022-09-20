Минюст США попросил конгресс узаконить передачу Украине арестованных активов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции Соединенных Штатов просит конгресс узаконить передачу Украине арестованных российских активов, заявил глава министерской рабочей группы по применению санкций против России Эндрю Адамс сегодня, 20 сентября.

Использование блокированных в США средств и имущества для возмещения ущерба, которые несет Украина от боевых действий, требует, как считает Адамс, внесения поправок к "многочисленным нормативным актам, регулирующим использование конфискуемых фондов".

"Это предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и госдепартаменту наладить общую работу по направлению средств, конфискованных американским правительством, на возмещение ущерба... против Украины", - сказал он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.