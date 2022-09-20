В Госдуме заявили о готовности в срочном порядке принимать решения о вхождении новых территорий в Россию

Вхождение в состав РФ новых территорий потребует от Думы принятие в политической сфере, а также в военной - по защите граждан, которые проживают на этих территориях, уточнил Морозов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам проведенных референдумов Госдума примет в срочном порядке все необходимые решения в связи с включением в состав РФ новых территорий. Об этом пишет ТАСС ссылаясь на главу комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

"После обнародования результатов референдума процедура исчислялась буквально часами. Думаю, и в данном случае парламент соберется для одобрения соответствующего решения, если на то будет воля граждан, в срочном порядке", - отметил Морозов.

Глава комитета Госдумы по контролю заявляет, что у ведомств уже есть опыт подобных процедур. Он напомнил о периоде вхождение Крыма в состав России.

Вхождение в состав РФ новых территорий потребует от Думы принятие в политической сфере, а также в военной - по защите граждан, которые проживают на этих территориях, уточнил Морозов.

Напомним, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области уже озвучили даты референдумов о вхождении в состав России. Выборы состоятся 23 - 27 сентября 2022 года.