Психолог Зуев: если на мальчика напала девочка, вместо ответной агрессии важно нейтрализовать удар Фото: Shutterstock

Семейный психолог Владимир Зуев заявил, что ребенок должен уметь постоять за себя и сохранить свое достоинство. Это справедливо и в случае, если мальчик получает удары от девочки.

«Необходимо научить мальчика правильно нейтрализовать удар: взять девочку за плечи, чтобы она не смогла причинить вреда. Но если ребенок невоспитанный, и у него не сформировано чувство разумных границ, а родители не учат его выражать и контролировать эмоции, то просто нейтрализовать удар станет для него проблемой», – пояснил он в беседе с "Газета.ru".

Также специалист рекомендует родителям и девочек, и мальчиков учить личным границам и непозволительности проявления физической агрессии в любой форме.

Ранее детский психолог Ирина Таранова объяснила в беседе с телеканалом "360", что подростковый возраст наиболее опасен, потому что дети начинают тестировать разные формы поведения. По мнению детского психиатра, винить в жестоком поведении детей можно только семью и общество. Портнова уверена, что дети жестоки ровно настолько, насколько жестоки их родители.

До этого психолог и морфолог Дмитрий Пинский заявлял, что подрастающий организм, особенно мужской, начинает усиленно вырабатывать тестостерон — "гормон агрессии". В бытовом представлении, чем этого гормона больше, тем мужчина более успешен как половой партнёр во взрослой жизни (половое поведение является разновидностью агрессивного, которое сознательно направлено на вторжение в личное психофизическое пространство другого человека). Если состояние человека, управляемое, в частности, гормонами, постоянно меняется для адаптации к изменениям внутренней и внешней среды (и это нормально, например, когда у мальчика "включается" агрессия, если ему надо постоять за себя), то характер — устойчивый аспект личности, рассказывает Life.ru