Германия отказалась признавать референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии не будут признавать референдумы о вхождении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом», – сказал политик журналистам на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как заявил Шольц, Россия должна вывести свои войска с Украины. По словам канцлера Германии, Киев имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны, Берлин поддерживает эти намерения.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 20 сентября, власти ДНР и ЛНР определили сроки проведения референдумов о вхождении в состав РФ. Они пройдут 23-27 сентября 2022.

Кроме того, 20 сентября Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой о проведении немедленного референдума о присоединении к России, а в Мелитополе Запорожской области прошел съезд жителей, на котором обсуждался вопрос организации в регионе аналогичного референдума. Власти военно-гражданских администраций обеих областей решили провести голосование 23-27 сентября.