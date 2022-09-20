Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает канцелярия президента Турции. Телефонные переговоры были проведены перед выступлением Эрдогана в Генеральной Ассамблеи ООН.

"Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры были проведены перед выступлением президента Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН", - информирует канцелярия.

Эрдоган находится с визитом в США для участия в Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября 2022 года.

Напомним, президент Турции уже заявлял, что Россия хочет закончить конфликт на Украине. По его словам Киев должен найти понимание с Москвой. Турция же будет прилагать все возможные усилия для скорейшего мирного урегулирования конфликта.

Также сайт KP.RU писал, что президет Турции во время переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном желал России и Украине скорейшего достижения “справедливого мира”.