Хирурги Чувашского республиканского онкодиспансера удалили у пациентки гигантскую 35-килограммовую опухоль

Заведующий онкологическим отделением № 3 Сергей Прокопьев рассказал, что с образованием таких невероятных размеров врачи столкнулись впервые. Оно заняло весь малый таз, брюшную полость, оттесняло все внутренние органы вверх и прижимало мочевой пузырь.

«Мы выполнили тотальную экстирпацию - удалили опухоль с маткой и придатками. Процесс был запущенный, но, к счастью, доброкачественный. В результате гистологического исследования диагностирована фиброма яичника. Наиболее частая причина, по которой опухоль достигает таких размеров – несвоевременное обращение за медицинской помощью и пренебрежение диспансеризацией», – пояснил Сергей Прокопьев.

Врач добавил, что после выявления в 2016 году у пациентки доброкачественного новообразования яичника, она не обращалась в больницу в течение шести лет. Лишь когда живот достиг гигантских размеров, стало трудно дышать, питаться и самостоятельно ходить, женщина пришла за помощью к медикам Республиканского онкодиспансера

В ходе обследования пациентки врачи выявили опухоль размером 40 см в диаметре, которая занимала практически весь объем брюшной полости и провели успешную операцию.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Через неделю после хирургического вмешательства у пациентки сняли швы. Домой женщину выписали домой в удовлетворительном состоянии.

«Только после операции я поняла, какую ошибку совершила, что не обратилась за помощью раньше, - признала она впоследствии. - Нельзя доводить себя до такого состояния».

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Степанов подчеркнул важность ранней диагностики для выявления онкологических заболеваний.

«Регулярная диспансеризация и профилактические осмотры позволяют выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Это важный резерв снижения смертности населения, что является приоритетной задачей национального проекта «Здравоохранение». Только за 8 месяцев этого года благодаря диспансеризации в Чувашской Республике впервые выявлено 272 случая злокачественных новообразований», – сказал Владимир Степанов.