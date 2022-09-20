Путин выразил соболезнования в связи с гибелью актера Сергея Пускепалиса

Художественный руководитель драмы имени Волкова Сергей Пускепалис Фото: Борис КУДРЯВОВ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова и близким актера Сергея Пускепалиса в связи его гибелью

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Сергея Витауто Пускепалиса. Сергей Пускепалис был бесконечно талантливым, увлеченным человеком, самобытным режиссером и актером. Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой», – приводится текст телеграммы главы государства на сайте Кремля.

Как отметил политик, Пускепалис всегда сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, а также идеалам патриотизма и справедливости. Президент обратил внимание, что актер поддерживал россиян и в трудные времена был рядом с жителями Донбасса.

Как писал сайт KP.RU, художественный руководитель драмы имени Волкова Сергей Пускепалис погиб во вторник, 20 сентября, в автомобильной катастрофе. Режиссеру было 56 лет.