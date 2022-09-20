Психолог перечислил признаки аутизма у детей

Психолог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Иван Мартынихин заявил, что дети с аутизмом избегают зрительного контакта с окружающими и зациклены на повторении одних и тех же действий.

Гаврилов рассказал, что, по мнению американских ученых, одним из первых тревожных звонков могут быть проблемы с грудным вскармливанием, когда ребенок никак не может взять грудь, у него возникают трудности с сосательным рефлексом. И совершенно точно возможно диагностировать расстройства аутистического спектра у полуторагодовалого ребенка, пояснил он.

В беседе с Lenta.ru он посоветовал родителям, чей ребенок не разговаривает к двум годам, не слушать бабушек, уверяющих, что ребенок заговорит, когда ему надо, а обращаться за помощью к специалистам.

До этого кандидат медицинских наук, детский врач-психиатр Владимир Скавыш также рассказал, какие признаки могут указывать на такое расстройство у ребёнка, как аутизм. Аутистическое расстройство у детей проявляется в возрасте двух-трёх лет. Как правило, можно понять, что что-то не так, если ребёнок не реагирует на определённые действия родителей, не может установить тёплые отношения с другими людьми, рассказывает RT.

Кстати, детям-инвалидам предлагают давать бесплатные путевки в санатории вне зависимости от заболевания. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий», поехать в санаторий могут только дети с такими заболеваниями, как астма, желчнокаменная болезнь, болезни опорно-двигательной системы.