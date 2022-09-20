Обезвредивший Бекмансурова полицейский почтил память погибших при стрельбе в Пермском университете, фото: Андрей Хохряков, пресс-служба ПГНИУ

Обезвредивший Тимура Бекмансурова полицейский Константин Калинин с сыном и супругой пришел почтить память погибших 20 сентября 2021 года.

Напомним, в понедельник, 20 сентября 2021 года, в Пермском государственном университете началась стрельба. В учебное заведение зашел студент-первокурсник Тимур Бекмансуров с дробовиком в руках и открыл огонь. Студенты забаррикадировались в аудиториях, некоторые начали выпрыгивать из окон. На место выехали десятки машин скорой помощи и силовики.

Вскоре нападавшего задержали, он был ранен сотрудником наряда ДПС, который один из первых приехал на место ЧП. По предварительным данным, в результате произошедшего шесть человек погибли, около 20 - ранены.

Впоследствии очевидцы рассказали о том, как убегали от нападавшего и спасали раненых в ПГНИУ. При этом соседи по дому Бекмансурова характеризовали его как замкнутого и высокомерного молодого человека.