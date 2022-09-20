Пентагон заявил, что референдумы на Донбассе не повлияют на поддержку Украины со стороны США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запланированные референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ не повлияют на поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил сегодня, 20 сентября, в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Никто не будет относиться серьезно к таким фиктивным референдумам, и США,безусловно, не признают их итоги, - сказал он. - Как это повлияет на нашу и международную поддержку Украины? Это никак не повлияет, мы продолжим работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы оказывать им необходимую поддержку для защиты своей территории".

Ранее в республиках Донбасса выступили за немедленный референдум о вступлении в Россию. Общественные палаты ДНР и ЛНР направили соответствующее обращение к руководителям республик, об этом сообщал сайт DONETSK.KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.