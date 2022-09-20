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Политика20 сентября 2022 16:53

Пентагон заявил, что референдумы на Донбассе не повлияют на поддержку Украины со стороны США

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Пентагон заявил, что референдумы на Донбассе не повлияют на поддержку Украины со стороны США

Пентагон заявил, что референдумы на Донбассе не повлияют на поддержку Украины со стороны США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запланированные референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ не повлияют на поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил сегодня, 20 сентября, в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Никто не будет относиться серьезно к таким фиктивным референдумам, и США,безусловно, не признают их итоги, - сказал он. - Как это повлияет на нашу и международную поддержку Украины? Это никак не повлияет, мы продолжим работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы оказывать им необходимую поддержку для защиты своей территории".

Ранее в республиках Донбасса выступили за немедленный референдум о вступлении в Россию. Общественные палаты ДНР и ЛНР направили соответствующее обращение к руководителям республик, об этом сообщал сайт DONETSK.KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.