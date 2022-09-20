США готовы пойти на значимые шаги для обмена заключенными с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власть Соединенных Штатов готовы пойти на значимые шаги ради обмена с Россией заключенными, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Соединенные Штаты по указанию президента готовы предпринять значимые шаги, чтобы добиться освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Мы сообщили об этом России. На протяжении последних нескольких месяцев мы регулярно проводили прямые переговоры с Россией по этому вопросу», – сказал советник Джо Байдена на брифинге.

Как уточнил Салливан, контакты по этому вопросу идут в том числе между Белым домом и Кремлем.

Как писал сайт KP.RU, в Белом доме заявили, что настаивают на немедленном обмене заключенными с Россией.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует возможность обмена находящихся в американских тюрьмах россиян, среди которых и Виктор Бут, на осужденных в России американских граждан, поскольку такие публичные высказывания могут сорвать весь процесс.