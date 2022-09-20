Власти Запорожской области объявят независимость региона в своих административных границах Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Власти Запорожской области после референдума объявят о своей независимости от Украины в существующих административных границах, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Всей Запорожской области, безусловно – тут иначе нельзя. Во всех границах Запорожской области», – сказал он в эфире передачи «Соловьев Live».

По словам Рогова, в настоящее время освобождены 73% Запорожской области, но областной центр – Запорожье – все еще контролируется властями Украины.

Напомним, референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября этого года.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 20 сентября, были названы сроки проведения референдума в состав России Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года. В эти же дни состоится референдум о вхождении в состав РФ Херсонской области.