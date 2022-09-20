Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 сентября 2022 18:00

Советник главы офиса Зеленского Подоляк считает, что конфликт на Украине не завершится зимой 2022 года

Конфликт продолжится “с той же интенсивностью”, сказал советник главы офиса Зеленского
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Советник главы офиса Зеленского Подоляк считает, что конфликт на Украине не завершится зимой 2022 года

Советник главы офиса Зеленского Подоляк считает, что конфликт на Украине не завершится зимой 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что конфликт на Украине не закончится зимой 2022 года.

В интервью телеканалу Sky News он сказал, что было бы "ошибкой" считать, что конфликт завершится предстоящей зимой.

"Он продолжится с такой же интенсивностью", - отметил Подоляк и добавил, что Киев держит в секрете готовящиеся шаги в рамках контрнаступления.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.