Советник главы офиса Зеленского Подоляк считает, что конфликт на Украине не завершится зимой 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что конфликт на Украине не закончится зимой 2022 года.

В интервью телеканалу Sky News он сказал, что было бы "ошибкой" считать, что конфликт завершится предстоящей зимой.

"Он продолжится с такой же интенсивностью", - отметил Подоляк и добавил, что Киев держит в секрете готовящиеся шаги в рамках контрнаступления.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.