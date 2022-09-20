Сенатор от Крыма Ковитиди заявила, что атаки Украины после референдума расценят как агрессию против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможные атаки Украины на Луганскую и Донецкую Народную Республики после оглашения результатов референдумов нужно будет расценивать как агрессию против России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Любые проявления военной агрессии Киева после оглашения итогов референдума должны расцениваться как открытая агрессии против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных", - подчеркнула она.

Накануне - 19 сентября 2022 года - общественная палата ДНР направила официальное обращение к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести референдум по вопросу вхождения региона в состав РФ. С такой же просьбой в адрес Леонида Пасечника выступила и общественная палата ЛНР.

Также власти ДНР и ЛНР установили сроки проведения референдумов о вхождении в состав России - 23-27 сентября 2022 года.