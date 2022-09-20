Глава ВГА Херсонской области Сальдо призвал Путина поддержать итоги референдума

Владимир Путин Фото: REUTERS

Власти Херсонской области призвали президента России Владимира Путина по результатам волеизъявления поддержать выбор жителей региона о самоопределении и вхождении в состав РФ, об этом говорится в обращении главы администрации области Владимира Сальдо, размещенном в Телеграм-канале администрации.

"От имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом России, с целью определения международной правосубъектности, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, в ходе принятия решения на референдуме поддержать выбор населения Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав РФ", - говорится в обращении администрации.

Накануне - 19 сентября 2022 года - общественная палата ДНР направила официальное обращение к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести референдум по вопросу вхождения региона в состав РФ. С такой же просьбой в адрес Леонида Пасечника выступила и общественная палата ЛНР.

Также власти ДНР и ЛНР установили сроки проведения референдумов о вхождении в состав России - 23-27 сентября 2022 года.