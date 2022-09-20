Александр Вучич Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений западных стран с Россией и КНР и расширения вооруженного конфликта до мирового масштаба.

Вучич в настоящее время находится в Нью-Йорке, где принимает участие в Генассамблее ООН. По его словам, на полях мероприятия к нему обращались с вопросами множество российских изданий, но он "не мог с ними беседовать, пока не услышит обращение российского президента" Владимира Путина, ожидаемое вечером во вторник.

"Нетрудно предположить, что в основных чертах скажет президент Путин. Предполагаю, что из фазы спецоперации мы приближаемся к большому военному конфликту и вопрос в том, каковы границы, и хотим ли войти спустя некоторое время, возможно, через месяц или два, в большой военный конфликт, которого у нас не было со Второй мировой войны", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.