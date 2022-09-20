В Госдуме заявили, что всеобщей мобилизации не будет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всеобщей мобилизации в России не будет, об этом "Парламентской газете" заявил Андрей Картаполов, председатель Комитета Госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

"Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит глава государства устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. "Закон" не означает "мобилизация". Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не настанет период, когда необходимости в нем не будет", - сказал Картаполов.

При этом он не исключил, что кое-где может быть введено военное положение.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.