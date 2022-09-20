В Роспотребнадзоре посоветовали пить лимонную воду, чтобы улучшить работоспособность Фото: Евгения ГУСЕВА

Роспотребнадзор Московской области дал советы, как улучшить работоспособность организма и поддержать иммунитет. Специалисты ведомства советуют начинать день с лимонной воды. Такой напиток даст организму ресурс работоспособности.

В цитрусовую воду можно добавлять по желанию мед, мяту, имбирь или куркуму. Это внесет разнообразие в рацион и поможет организму лучше противостоять сезонным недугам. Это внесет разнообразие в рацион и поможет лучше работать организму.

Но не всем подобный напиток будет полезен. Если имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, не в порядке сердечно-сосудистая система, имеется склонность к отекам или проявляются аллергические реакции то лучше отказаться от лимонной воды. Либо употреблять ее по согласованию с лечащим врачом.

Специалисты отметили, что настойка будет помогать всасываемости питательных веществ, и благотворно повлияет на кровеносные сосуды, а также предотвратит появление от камней в почках.

Напиток обладает еще одним плюсом – он борется с усталостью и плохим настроением, а еще участвует в снижении веса, пишет РИАМО.

- Осенью очень полезно по утрам натощак выпивать стакан теплой воды с половинкой выжатого лимона. Такой напиток помогает правильно запустить работу пищеварительной системы и в целом всего организма, дарит красоту, здоровье и молодость, - говорит интернет-изданию "Подмосковье сегодня" аллерголог, иммунолог, семейный врач из Электростали Ольга Харлова.

Не лишним будет включить в свой рацион курагу. Она считается продуктом номер один для здоровья сердца. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.