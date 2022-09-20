Евросоюз заявил о введении новых санкций против России в случае проведения референдумов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз угрожает России новыми санкциями в случае проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Россия, ее власти, все, кто будет причастен к этим "референдумам", другим нарушениям международного права на Украине, будут привлечены к ответственности. Также будут рассматриваться дополнительные ограничительные меры против РФ", - уточняется в документе.

Накануне - 19 сентября 2022 года - общественная палата ДНР направила официальное обращение к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести референдум по вопросу вхождения региона в состав РФ. С такой же просьбой в адрес Леонида Пасечника выступила и общественная палата ЛНР.

Также власти ДНР и ЛНР установили сроки проведения референдумов о вхождении в состав России - 23-27 сентября 2022 года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.