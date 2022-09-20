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Политика20 сентября 2022 20:10

Кадыров заявил о смене тактики спецоперации на Украине

Как отметил Кадыров, он обсудил все детали вместе с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Кадыров заявил о смене тактики спецоперации на Украине

Кадыров заявил о смене тактики спецоперации на Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о смене тактики спецоперации на Украине.

«Больше возиться с ними (ВСУ) не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым. Противник уже скоро столкнётся с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.