Кадыров заявил о смене тактики спецоперации на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о смене тактики спецоперации на Украине.

«Больше возиться с ними (ВСУ) не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым. Противник уже скоро столкнётся с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.