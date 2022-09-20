Число сверхбогатых людей в мире достигло рекордного уровня Фото: Иван МАКЕЕВ

Число людей со сверхвысоким состоянием (UHNW) увеличились в прошлом году на 46 тысяч до рекордных 218 200 человек, сообщает Guardian.

Как пишет издание, сверхбогатые извлекли выгоду из резкого роста цен на жилье и бурного роста фондовых рынков. За последние два года количество людей в категории UHNW увеличилось более чем на 50 процентов.

"Стремительный рост финансовых активов привел к увеличению неравенства в 2021 году. Рост неравенства, вероятно, связан с ростом стоимости финансовых активов во время пандемии COVID-19", - говорится в отчете Credit Suisse, который ведет статистику состояния многих самых богатых людей мира.

При это ранее сообщалось ,что около 500 самых богатых людей обеднели на 1,4 трлн долларов за первое полугодие текущего года на фоне резкого обвала глобальных фондовых рынков. Как передает агентство Bloomberg, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обеднел примерно на 62 млрд долларов, основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос потерял 63 млрд долларов.

Отмечается, что для акций Tesla второй квартал этого года стал худшим в истории, а для Amazon - с «пузыря доткомов» в конце 1990-х. Тем не менее Маск до сих пор остается лидером в списке самых богатых людей мира, а его состояние оценивается в 208,5 млрд долларов. Следом все также идет Безос с состоянием 129,6 млрд долларов. Тройку самых богатых людей мира замыкает глава LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Бернар Арно. Его состояние оценивается в 128,7 млрд долларов. За ним следует Билл Гейтс с 114,8 млрд долларов.